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Сахиба Гафарова: Франция не хочет мира на Южном Кавказе

Сахиба Гафарова: Франция не хочет мира на Южном Кавказе Некоторые европейские государства, в частности Франция, не хотят мира в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
31 января 2024 г. 20:58
Сахиба Гафарова: Франция не хочет мира на Южном Кавказе

Некоторые европейские государства, в частности Франция, не хотят мира в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом Гафарова заявила на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом в Баку.

"Некоторые европейские государства не хотят мира в регионе Южного Кавказа. Одной из этих стран является Франция. Париж пытается распространить свою политику неоколониализма и на этот регион", - сказала она.

Гафарова подчеркнула, что Азербайджан уважает территориальную целостность всех стран и желает установления долгосрочного мира и стабильности в регионе. Баку также выступает за подписание мирного договора с Ереваном в ближайшее время, добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Fransa Cənubi Qafqazda sülhün təmin olunmasını istəmir

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