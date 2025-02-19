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Сахиба Гафарова: Единственный путь к миру - многостороннее сотрудничество

Сахиба Гафарова: Единственный путь к миру - многостороннее сотрудничество
Внешняя политика
19 февраля 2025 г. 10:41
Сахиба Гафарова: Единственный путь к миру - многостороннее сотрудничество
Сахиба Гафарова

Азербайджан в одиночку выполнил резолюции ООН, восстановив свою территориальную целостность.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на открытии 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

По ее словам, соблюдение международных норм и принципов - ключевая необходимость для мира, а многостороннее сотрудничество является единственным способом его достижения.

Гафарова отметила, что одной из главных целей парламентаризма является выход парламентов за пределы национальных границ.

"Мы также находимся на пути к принятию решения о формировании бюджета АПА. Все это создаст необходимые условия для укрепления Азиатской парламентской ассамблеи", - добавила она.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament Speaker: Multilateral cooperation is the only way to peace
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Dünyada sülhə nail olmağın yeganə yolu çoxtərəfli əməkdaşlıqlardır

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