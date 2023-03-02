Сахиба Гафарова: Движение неприсоединения играет важную роль в постпандемическом восстановлении

Движение неприсоединения играет важную роль в постпандемическом восстановлении.

Движение неприсоединения играет важную роль в постпандемическом восстановлении.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила в ходе выступления на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Она выразила надежду, что в рамках сегодняшнего мероприятия будут выдвинуты новые инициативы для решения вызовов в постпандемию.

С. Гафарова напомнила, что Азербайджан в рамках председательства в Движении неприсоединения инициировал создание Парламентской сети ДН, первое заседание которой состоялось в Баку в июне 2022 года.

И 13 марта в Манаме пройдет следующее заседание Парламентской сети ДН.