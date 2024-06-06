О нас

Сахиба Гафарова: Cотрудничество между братскими странами развивается достаточно успешно

Сахиба Гафарова: Cотрудничество между братскими странами развивается достаточно успешно Cотрудничество между братскими странами развивается достаточно успешно как в двустороннем, так и в многостороннем формате.
Внешняя политика
6 июня 2024 г. 18:07
Сахиба Гафарова: Cотрудничество между братскими странами развивается достаточно успешно

Cотрудничество между братскими странами развивается достаточно успешно как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 13-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) на тему "Зеленые горизонты для тюркского мира: роль парламентов в реализации зеленой повестки дня".

Спикер отметила, что многочисленные взаимные визиты, проекты и шаги в экономической, энергетической, транспортной и других сферах, совместная деятельность и взаимная поддержка являются яркими показателями данного сотрудничества.

По ее словам, развитие отношений с тюркскими государствами и впредь будет оставаться одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri: Çoxtərəfli əlaqələrin dərinləşdirilməsində türk əməkdaşlıq təşkilatlarının rolu var

Экслюзивные новости

Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
4 июня 2024 г. 15:23
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
4 июня 2024 г. 14:42
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина Евро-5
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина "Евро-5"
4 июня 2024 г. 14:03
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
4 июня 2024 г. 12:31
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по Шахдениз-1
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по "Шахдениз-1"
4 июня 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi