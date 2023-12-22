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Сахиба Гафарова: Благодаря президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан завоевал авторитет во всем мире

Сахиба Гафарова: Благодаря президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан завоевал авторитет во всем мире Благодаря управленческим способностям и решимости президента Ильхама Алиева, Азербайджан завоевал авторитет во всем мире.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 11:38
Сахиба Гафарова: Благодаря президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан завоевал авторитет во всем мире

Благодаря управленческим способностям и решимости президента Ильхама Алиева Азербайджан завоевал авторитет во всем мире.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на пленарном заседании парламента 22 декабря.

Гафарова отметила, что Азербайджан переживает самые славные времена своей истории.

“Ильхам Алиев смог вписать свое имя в историю благодаря своим заслугам на пути служения народу и Отечеству. Сегодня Азербайджан продолжает удивительную по своим масштабам реконструкцию в Карабахе. Мы гордимся тем, что наше государство имеет влияние в мире", - подчеркнула спикер парламента.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Prezident İlham Əliyevin sayəsində Azərbaycan dünyada sayılıb-seçilən dövlətə çevrilib"

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