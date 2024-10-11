Сахиба Гафарова: Азербайджан высоко ценит все достижения Таджикистана

Азербайджан высоко ценит все достижения Таджикистана.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на международной парламентской конференции в Душанбе, посвященной 30-летию Конституции Таджикистана.
Гафарова отметила, что азербайджанский и таджикский народы объединяет многовековая история, культура, религия, общие ценности и традиции. "Наши народы всегда жили в условиях мира, спокойствия, дружбы и взаимопонимания. Межгосударственные отношения построены именно на этом прочном фундаменте", - подчеркнула Гафарова.
Она добавила, что особую роль в становлении этих отношений сыграли общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Гафарова подчеркнула, что переговоры и достигнутые договоренности во время взаимных визитов президентов Азербайджана и Таджикистана Ильхама Алиева и Эмомали Рахмона, а также подписанные многочисленные документы дали мощный импульс развитию активного взаимодействия во всех сферах двустороннего сотрудничества.