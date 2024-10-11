Сахиба Гафарова: Азербайджан высоко ценит все достижения Таджикистана

Азербайджан высоко ценит все достижения Таджикистана.

Азербайджан высоко ценит все достижения Таджикистана.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на международной парламентской конференции в Душанбе, посвященной 30-летию Конституции Таджикистана.

Гафарова отметила, что азербайджанский и таджикский народы объединяет многовековая история, культура, религия, общие ценности и традиции. "Наши народы всегда жили в условиях мира, спокойствия, дружбы и взаимопонимания. Межгосударственные отношения построены именно на этом прочном фундаменте", - подчеркнула Гафарова.

Она добавила, что особую роль в становлении этих отношений сыграли общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Гафарова подчеркнула, что переговоры и достигнутые договоренности во время взаимных визитов президентов Азербайджана и Таджикистана Ильхама Алиева и Эмомали Рахмона, а также подписанные многочисленные документы дали мощный импульс развитию активного взаимодействия во всех сферах двустороннего сотрудничества.