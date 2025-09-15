Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Сахиба Гафарова: Азербайджан придает особое значение межпарламентскому сотрудничеству с КНР

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 18:59
    Милли Меджлис Азербайджана придает особое значение укреплению межпарламентского сотрудничества с Китаем.

    Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с зампредседателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Су Хуэйем в Баку.

    Гафарова напомнила, что отношения между Азербайджаном и КНР поднялись до уровня стратегического партнерства, чему поспособствовали встречи на высшем уровне и подписанные документы.

    Парламентарий также особо отметила недавний визит президента Ильхама Алиева в Китай, который, по ее словам, стал началом исторического этапа в углублении двусторонних отношений.

    Стороны подчеркнули, что Баку и Пекин успешно сотрудничают во многих областях и постоянно демонстрируют взаимную поддержку. Например, Азербайджан всегда однозначно поддерживал политику "Единого Китая" и территориальную целостность КНР. Также Азербайджан высоко ценит поддержку Китаем своей территориальной целостности и суверенитета.

    Гафарова отметила, что Азербайджан - первая страна, поддержавшая инициативу председателя КНР "Один пояс, один путь", и сегодня реализует важные проекты в этом направлении. В этом контексте была подчеркнута значимость сотрудничества в рамках Среднего коридора.

    Спикер Гафарова отметила, что Милли Меджлис придает особое значение дальнейшему укреплению сотрудничества с китайскими коллегами. Важную роль в этом вопросе, по ее словам, играют рабочие группы.

    Sahibə Qafarova: Çindən olan parlamentarilərlə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə xüsusi önəm verir

