Сахиба Гафарова: Азербайджан придает большое значение отношениям с Пакистаном

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой встретилась в четверг в Доме парламента в Исламабаде со спикером Национального собрания Асадом Кайзером

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой провела сегодня встречу в Доме парламента в Исламабаде со спикером Национального собрания Асадом Кайсером.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Dispatch News Desk (DND).

В ходе встречи спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова заявила, что ее страна поддерживает принципиальную позицию Пакистана по кашмирскому вопросу.

Сахиба Гафарова заявила, что разрешение Кашмирского вопроса в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН необходимо для прочного мира в регионе.

Она также подчеркнула о необходимости расширения парламентского сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Спикер парламента отметила, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Пакистаном.

В свою очередь Асад Кайсер заявил, что существуют огромные возможности для развития двустороннего сотрудничества между двумя странами в области торговли, экономики и туризма.