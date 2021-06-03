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Сахиба Гафарова: Азербайджан придает большое значение отношениям с Пакистаном

Сахиба Гафарова: Азербайджан придает большое значение отношениям с Пакистаном Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой встретилась в четверг в Доме парламента в Исламабаде со спикером Национального собрания Асадом Кайзером
Внешняя политика
3 июня 2021 г. 14:57
Сахиба Гафарова: Азербайджан придает большое значение отношениям с Пакистаном

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой провела сегодня встречу в Доме парламента в Исламабаде со спикером Национального собрания Асадом Кайсером.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Dispatch News Desk (DND).

В ходе встречи спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова заявила, что ее страна поддерживает принципиальную позицию Пакистана по кашмирскому вопросу.

Сахиба Гафарова заявила, что разрешение Кашмирского вопроса в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН необходимо для прочного мира в регионе.

Она также подчеркнула о необходимости расширения парламентского сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Спикер парламента отметила, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Пакистаном.

В свою очередь Асад Кайсер заявил, что существуют огромные возможности для развития двустороннего сотрудничества между двумя странами в области торговли, экономики и туризма.

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Версия на английском языке Azerbaijan gives immense importance to its relations with Pakistan: Sahiba Gafarova

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