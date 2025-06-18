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Сахиба Гафарова: Азербайджан неизменно выступает за диалог и мирное сосуществование

Сахиба Гафарова: Азербайджан неизменно выступает за диалог и мирное сосуществование 10:12
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 10:27
Сахиба Гафарова: Азербайджан неизменно выступает за диалог и мирное сосуществование

Азербайджан всегда выступал за мирное сосуществование и развитие диалога.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса и Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Сахиба Гафарова на 65-м пленарном заседании ПАЧЭС в Баку.

Она отметила, что Азербайджан стал одной из стран региона, которая совместно ищет решения и придает большое значение миру и сотрудничеству:

"Благодаря руководству президента Ильхама Алиева Азербайджан добился значительных успехов во всех областях. Наша страна также оказывает поддержку формированию региональной и глобальной повестки дня. Азербайджан является единственной страной, которая после Второй мировой войны освободила оккупированные земли и восстановила свою территориальную целостность".

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova: Azerbaijan always prioritizes peaceful coexistence and dialogue
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Azərbaycan həmişə dinc birgəyaşayışa və dialoqa önəm verib

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