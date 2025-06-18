Сахиба Гафарова: Азербайджан неизменно выступает за диалог и мирное сосуществование

10:12

Азербайджан всегда выступал за мирное сосуществование и развитие диалога.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса и Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Сахиба Гафарова на 65-м пленарном заседании ПАЧЭС в Баку.

Она отметила, что Азербайджан стал одной из стран региона, которая совместно ищет решения и придает большое значение миру и сотрудничеству:

"Благодаря руководству президента Ильхама Алиева Азербайджан добился значительных успехов во всех областях. Наша страна также оказывает поддержку формированию региональной и глобальной повестки дня. Азербайджан является единственной страной, которая после Второй мировой войны освободила оккупированные земли и восстановила свою территориальную целостность".