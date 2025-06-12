Сахиба Гафарова: Азербайджан, как председатель, приложил все усилия для укрепления связей в ТюркПА

Сахиба Гафарова: Азербайджан, как председатель, приложил все усилия для укрепления связей в ТюркПА

Азербайджан приложил все необходимые усилия для укрепления межпарламентских связей между странами ТюркПА в период своего председательства в организации.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на заседании заседание Совета ТюркПА в Астане, передавая председательство в 2025 году Казахстану.

Гафарова в частности выступила с докладом о результатах работы, проведенной под руководством Азербайджана в рамках организации. "За истекший период предпринимались все шаги для укрепления межпарламентских связей и ещё большего усиления деятельности ТюркПА", - сказала спикер.

Она выразила уверенность, что обмен мнениями и принятые решения на данном заседании внесут существенный вклад в достижение стратегических целей.

"ТюркПА принципиально отличается от других международных платформ, поскольку объединяет представителей братских народов, имеющих общие корни и разделяющих единые национально-духовные ценности", — подчеркнула Гафарова в своем выступлении.

Гафарова отметила, что сотрудничество между братскими странами развивается с каждым днем, а эффективная деятельность ТюркПА обеспечивает парламентскую поддержку расширению единства и их солидарности. Организация также создает возможности для того, чтобы единая позиция тюркского мира была услышана на международных парламентских платформах.

"Азербайджанская сторона строго придерживалась Плана деятельности, утвержденного на 13-м заседании Совета. За отчетный период регулярно проводились заседания постоянных комиссий, продолжалась системная работа по гармонизации законодательств стран-участниц. Много усилий было вложено в разработку модельных законов, представляющих важный аспект процесса формирования единого правового пространства. Кроме всего прочего, успешно осуществлялась работа по наблюдению за выборами и референдумами, что способствовало укреплению сотрудничества, а также содействовало дальнейшему развитию традиций демократических выборов", - сказала Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса высоко оценила деятельность специализированных групп ТюркПА — Группы женщин-парламентариев и Группы молодых парламентариев.

Сахиба Гафарова особо отметила значимость взаимодействия аппаратов парламентов для расширения практического сотрудничества и обмена опытом.

"В срок председательства Милли Меджлиса в организации успешно продолжалась работа по развитию и укреплению международных связей ТюркПА, а также дальнейшему совершенствованию отношений с иными организациями. ТЮРКПА, являясь организацией парламентского сотрудничества, играет особую роль в защите и продвижении наших общих интересов на международных платформах посредством парламентской дипломатии", - подытожила спикер.