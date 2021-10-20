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Сахиба Гафарова: Армения пытается препятствовать процессу делимитации границы

Сахиба Гафарова: Армения пытается препятствовать процессу делимитации границы Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом.
Внешняя политика
20 октября 2021 г. 10:55
Сахиба Гафарова: Армения пытается препятствовать процессу делимитации границы
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Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом.

Как сообщает Report, приветствуя гостей, председатель парламента отметила, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Хорватией.

Было отмечено, что взаимные визиты и встречи глав государств имеют большое значение для укрепления отношений между двумя странами. Проведенные в ходе этих встреч переговоры и подписанные документы создали хорошую основу для развития наших отношений на прочных основах.

С.Гафарова, говоря о победе Азербайджана в Отечественной войне, отметила, что под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджанская Армия освободила земли, находящиеся под оккупацией Армении на протяжении 30 лет, и Азербайджан своими силами добился восстановления территориальной целостности. Тем самым наша страна выполнила требования четырех резолюций Совбеза ООН в связи с карабахским конфликтом. Спикер отметила, что все города и поселки на наших землях, оккупированных в течение 30 лет, были разрушены и опустошены. Сегодня на этих территориях ведутся активные восстановительные работы. Армения же не отказывается от провокаций, пытается препятствовать процессу делимитации границы, отказывается предоставлять карты минных полей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: "Ermənistan sərhədlərin delimitasiyası prosesinə mane olmağa çalışır"

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