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Сахиба Гафарова: Армения поддерживает сепаратизм

Сахиба Гафарова: Армения поддерживает сепаратизм Международная общественность должна возвысить голос против агрессивного сепаратизма и решительно осудить такую незаконную деятельность. Сепаратизм неприемлем в современном мире, стремящемся к миру, процветанию и устойчивому развитию.
Внешняя политика
16 сентября 2023 г. 15:34
Сахиба Гафарова: Армения поддерживает сепаратизм

Международная общественность должна возвысить голос против агрессивного сепаратизма и решительно осудить такую незаконную деятельность. Сепаратизм неприемлем в современном мире, стремящемся к миру, процветанию и устойчивому развитию.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на общих дискуссиях саммита "Группы 77 плюс Китай" в Республике Куба, говоря о шагах, предпринимаемых Арменией с целью обострения ситуации в регионе.

Отметив, что Азербайджан инициировал процесс нормализации и подписания мирного соглашения с Арменией на основе норм и принципов международного права, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что это единственный путь к долгосрочному миру и стабильности в регионе. По ее словам, на фоне искреннего подхода и демонстрации нашей страной приверженности упомянутым процессам, Армения нарушает ранее достигнутые договоренности, поддерживая сепаратизм на территориях Азербайджана, продолжает военно-политические провокации против суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Недавние "президентские выборы", проведенные незаконной структурой в Карабахском регионе Азербайджана, стали очередным явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

"Без мира и безопасности сегодня невозможно добиться устойчивого развития. После освобождения в 2020 году своих земель от 30-летней армянской оккупации Азербайджан приступил к масштабным работам по восстановлению и реконструкции этих территорий. Теперь это одно из приоритетных направлений стратегии развития Азербайджана. Учитывая разрушительные последствия оккупации, мы столкнулись с довольно большой проблемой, поскольку нам предстоит отстроить с нуля 8 городов и сотни деревень, а также всю инфраструктуру. Однако Азербайджан предпринимает большие шаги, и, несмотря на короткий период, прошедший после освобождения территорий, бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться в свои дома", - отметила Сахиба Гафарова.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Ermənistan separatizmi dəstəkləməyə davam edir"

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