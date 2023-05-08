О нас

Сахиб Алекперов: Гейдар Алиев внес огромный вклад в развитие экономики Азербайджана

Сахиб Алекперов: Гейдар Алиев внес огромный вклад в развитие экономики Азербайджана За короткий период после прихода к власти в период независимости Гейдар Алиев мобилизовал народ Азербайджана на развитие страны и создание новой экономики.
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 15:05
Сахиб Алекперов: Гейдар Алиев внес огромный вклад в развитие экономики Азербайджана

За короткий период после прихода к власти в период независимости Гейдар Алиев мобилизовал народ Азербайджана на развитие страны и создание новой экономики.

Как передает Report, заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов в Астрахани в ходе конференции "Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью: современное состояние и перспективы", приуроченной к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

По его словам, Гейдар Алиев, пришедший к власти в период стремительно растущей инфляции и развала промышленности заявил: "Страна, у которой есть сильная экономика способна на все". И общенациональный лидер начал заново воссоздавать экономику Азербайджана.

"Гейдар Алиев также уделял особое внимание развитию добрососедских отношений со всеми народами в регионе",- добавил он.

С.Алекперов отметил, что на данный момент РФ - один из ведущих торговых партнеров Азербайджана.

"Из более чем 80 субъектов РФ с двадцатью подписаны соглашения. С Астраханской областью соглашение было подписано 8 сентября 2011 года. Объем товарооборота у нас растет, также в Астрахани представлена 21 компания с азербайджанским капиталом",- сказал Алекперов.

Заместитель министра экономики подчеркнул, что сотрудничество в сфере туризма между Азербайджаном и РФ активно развивается: "Согласно отчету за первый квартал 2023 года, число туристов-граждан РФ, посетивших Азербайджан, составило 120 тыс., что на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sahib Alakbarov: Heydar Aliyev made huge contribution to Azerbaijani economy’s development

Экслюзивные новости

Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
6 мая 2023 г. 19:38
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
6 мая 2023 г. 10:00
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
5 мая 2023 г. 16:48
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
5 мая 2023 г. 15:44
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
5 мая 2023 г. 11:20
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi