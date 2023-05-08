Сахиб Алекперов: Гейдар Алиев внес огромный вклад в развитие экономики Азербайджана

За короткий период после прихода к власти в период независимости Гейдар Алиев мобилизовал народ Азербайджана на развитие страны и создание новой экономики.

За короткий период после прихода к власти в период независимости Гейдар Алиев мобилизовал народ Азербайджана на развитие страны и создание новой экономики.

Как передает Report, заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов в Астрахани в ходе конференции "Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью: современное состояние и перспективы", приуроченной к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

По его словам, Гейдар Алиев, пришедший к власти в период стремительно растущей инфляции и развала промышленности заявил: "Страна, у которой есть сильная экономика способна на все". И общенациональный лидер начал заново воссоздавать экономику Азербайджана.



"Гейдар Алиев также уделял особое внимание развитию добрососедских отношений со всеми народами в регионе",- добавил он.

С.Алекперов отметил, что на данный момент РФ - один из ведущих торговых партнеров Азербайджана.

"Из более чем 80 субъектов РФ с двадцатью подписаны соглашения. С Астраханской областью соглашение было подписано 8 сентября 2011 года. Объем товарооборота у нас растет, также в Астрахани представлена 21 компания с азербайджанским капиталом",- сказал Алекперов.

Заместитель министра экономики подчеркнул, что сотрудничество в сфере туризма между Азербайджаном и РФ активно развивается: "Согласно отчету за первый квартал 2023 года, число туристов-граждан РФ, посетивших Азербайджан, составило 120 тыс., что на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года".