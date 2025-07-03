Садыр Жапаров примет участие в саммите ОЭС в Азербайджане

Садыр Жапаров примет участие в саммите ОЭС в Азербайджане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 3 июля совершит двухдневный рабочий визит в Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет в Ханкенди.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип.

Тема саммита - "Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего".

"Стороны обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, в том числе принимаемые государствами-членами меры по предупреждению изменения климата", - отметил Абдумуталип.

В ходе визита Жапарова также состоится официальное открытие школы "Айколь Манас" в Агдамском районе, построенной кыргызской стороной.