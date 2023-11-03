Жапаров предложил провести в следующем году бизнес-форум предпринимателей тюркских государств в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил провести в следующем году бизнес-форум предпринимателей тюркских государств в Кыргызстане.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил провести в следующем году бизнес-форум предпринимателей тюркских государств в Кыргызстане.

Как сообщает Report, об этом глава государства заявил на открытии 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

Он подчеркнул важность создания Тюркского инвестиционного форума, поощрения совместной деятельности между бизнесменами и производителями.

В своем выступлении С.Жапаров также отметил важность развития в области цифровой трансформации.

"Развитие креативной цифровой индустрии чрезвычайно важно", - сказал глава государства.