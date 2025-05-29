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Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева

Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Внешняя политика
29 мая 2025 г. 18:04
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджанской Республики с Днем независимости.

Отрадно, что независимый Азербайджан добился значительных успехов и, эффективно решая внутренние и внешние вопросы, сегодня занимает высокое положение и обладает большим авторитетом на международной арене.

Отношения братства и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном развиваются на основе тесной дружбы и взаимного уважения. Глубоко убежден, что сотрудничество между нашими государствами будет и впредь успешно развиваться на благо двух братских народов.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а народу братской Азербайджанской Республики – мира и развития".

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Версия на азербайджанском языке Sadır Japarov Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

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