Садыр Жапаров: Кыргызстан рассматривает Азербайджан в качестве надежного друга и партнера

Кыргызстан придает важное значение развитию межгосударственных отношений между нашими странами и рассматривает Азербайджан в качестве надежного друга и партнера.

Кыргызстан придает важное значение развитию межгосударственных отношений с Азербайджаном и рассматривает эту страну в качестве надежного друга и партнера.

Как сообщает Report, об этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил сегодня, выступая на первом заседании Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном формате.

С глубоким удовлетворением он подчеркнул, что азербайджано-кыргызское сотрудничество динамично развивается.

"Мы нацелены на укрепление политического диалога, установление и развитие более тесных экономических связей, в том числе по совместной реализации крупных инвестиционных проектов, активное взаимодействие на международных площадках, а также дальнейшее наращивание культурно-гуманитарного сотрудничества.

Открываются новые перспективные возможности в сферах торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также имеется полное взаимопонимание и близость позиций по целому ряду актуальных международных и региональных вопросов, среди которых вопросы мира, безопасности, борьбы с новыми вызовами и угрозами", — сказал С. Жапаров.

Президент Кыргызстана выразил уверенность, что совместными усилиями обе стороны обеспечат дальнейшее наращивание конструктивного сотрудничества в рамках международных организаций и региональных объединений.

"Нет никакого сомнения в том, что дружественные узы и братские взаимоотношения между нашими странами, основанные на многовековой истории, общих традициях, языке и культурно-духовном наследии имеют все предпосылки для дальнейшего развития и углубления. Убежден, что подписанные сегодня документы будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества между нашими странами", — заключил президент Садыр Жапаров.