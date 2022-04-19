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Садыр Жапаров и его супруга посетили Аллею шехидов

Садыр Жапаров и его супруга посетили Аллею шехидов Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова, находящиеся в Азербайджане с официальным визитом, 19 апреля посетили Аллею шехидов.
Внешняя политика
19 апреля 2022 г. 18:31
Садыр Жапаров и его супруга посетили Аллею шехидов

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова, находящиеся в Азербайджане с официальным визитом, 19 апреля посетили Аллею шехидов.

Как сообщает Report, в честь высокого гостя на Аллее шехидов выстроился почетный караул.

Президент Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова посетили могилы шехидов, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Президент Кыргызстана возложил венок к памятнику ”Вечный огонь".

В исполнении отдельного образцового оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Sadır Japarov və xanımı Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

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