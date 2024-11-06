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Садыр Жапаров: Активное участие тюркских стран на COP29 поможет достижению устойчивого будущего

Садыр Жапаров: Активное участие тюркских стран на COP29 поможет достижению устойчивого будущего Кыргызстан стремится достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году.
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 11:51
Садыр Жапаров: Активное участие тюркских стран на COP29 поможет достижению устойчивого будущего

Кыргызстан стремится достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году.

Как передает Report, об этом сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров на открытии 11-го Саммита лидеров ОТГ.

"Мы предлагаем сторонам вместе работать над достижением устойчивого будущего. Мы просим Азербайджан поддержать инициативу Кыргызстана по устойчивому развитию горных районов на COP29", - сказал он.

Президент также призвал тюркские государства к активному участию на COP29, что будет способствовать построению устойчивого будущего.

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Версия на английском языке Sadyr Japarov: Active participation of Turkic countries at COP29 to help achieve sustainable future
Версия на азербайджанском языке Sadır Japarov: Türk dövlətlərinin COP29-da fəal iştirakı dayanıqlı gələcəyə nail olmağa kömək edəcək

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