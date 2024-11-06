Садыр Жапаров: Активное участие тюркских стран на COP29 поможет достижению устойчивого будущего

Кыргызстан стремится достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году.

Кыргызстан стремится достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году.

Как передает Report, об этом сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров на открытии 11-го Саммита лидеров ОТГ.

"Мы предлагаем сторонам вместе работать над достижением устойчивого будущего. Мы просим Азербайджан поддержать инициативу Кыргызстана по устойчивому развитию горных районов на COP29", - сказал он.

Президент также призвал тюркские государства к активному участию на COP29, что будет способствовать построению устойчивого будущего.