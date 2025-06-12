Садык Гардияноглу: Северный Кипр уделяет большое внимание образованию женщин

Садык Гардияноглу: Северный Кипр уделяет большое внимание образованию женщин

В Северном Кипре 43,1% из 108 190 студентов составляют женщины.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и соцзащиты Турецкой Республики Северного Кипра Садык Гардияноглу на 2-м заседании министров и руководителей ведомств ОТГ, ответственных за вопросы семьи и социальной политики.

Он подчеркнул, что женщины составляют 46% населения Северного Кипра и в стране уделяют большое внимание их образованию.

"В настоящее время в Северном Кипре 43,1% из 108 190 студентов составляют женщины. Наша страна поддерживает женщин-инвесторов в трудовой жизни, способствуя их активному участию в бизнес-среде. Мы регулярно реализуем проекты для укрепления положения женщин в обществе, потому что если женщина сильна, то сильны и семья, и общество", - отметил Гардияноглу.