О нас

Садек Хамид: Европейские лидеры игнорируют угрозу миру и стабильности от исламофобии

Садек Хамид: Европейские лидеры игнорируют угрозу миру и стабильности от исламофобии Европейские лидеры пренебрегают вопросом исламофобии, игнорируя угрозу миру и стабильности.
Внешняя политика
9 марта 2024 г. 10:53
Садек Хамид: Европейские лидеры игнорируют угрозу миру и стабильности от исламофобии

Европейские лидеры пренебрегают вопросом исламофобии, игнорируя угрозу миру и стабильности, которые могут возникнуть вследствие таких настроений и подходов.

Как сообщает Report, об этом заявил научный сотрудник Уэльского университета Тринити-Сент-Дэвид Мохаммед Садек Хамид на пленарном заседании в рамках проходящей в Баку международной конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Исламофобия - это социальный, глобальный вызов. Большая часть наших европейских обществ, к сожалению, сами правительства не считают это проблемой, вызовом. Это стало нормой и включено в политический и медийный дискурс многих обществ. Теперь это не теоретическое или академическое утверждение, это реальность", - сказал он.

По его словам, исламофобия усиливает страх и создает напряженность, которую мир действительно давно не видел.

Садек Хамид отметил, что от жестокости и агрессии, вызванной исламофобией в Европе, больше всего страдают женщины-мусульманки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Sadek Hamid: European leaders ignore dangers posed by Islamophobia
Версия на азербайджанском языке Sadek Hamid: Avropa liderləri islamofobiyanın yaratdığı təhlükələrə məhəl qoymurlar

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
3 марта 2024 г. 14:35
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
2 марта 2024 г. 13:56
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
3 марта 2024 г. 12:44
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi