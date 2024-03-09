Садек Хамид: Европейские лидеры игнорируют угрозу миру и стабильности от исламофобии

Европейские лидеры пренебрегают вопросом исламофобии, игнорируя угрозу миру и стабильности.

Европейские лидеры пренебрегают вопросом исламофобии, игнорируя угрозу миру и стабильности, которые могут возникнуть вследствие таких настроений и подходов.

Как сообщает Report, об этом заявил научный сотрудник Уэльского университета Тринити-Сент-Дэвид Мохаммед Садек Хамид на пленарном заседании в рамках проходящей в Баку международной конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Исламофобия - это социальный, глобальный вызов. Большая часть наших европейских обществ, к сожалению, сами правительства не считают это проблемой, вызовом. Это стало нормой и включено в политический и медийный дискурс многих обществ. Теперь это не теоретическое или академическое утверждение, это реальность", - сказал он.

По его словам, исламофобия усиливает страх и создает напряженность, которую мир действительно давно не видел.

Садек Хамид отметил, что от жестокости и агрессии, вызванной исламофобией в Европе, больше всего страдают женщины-мусульманки.