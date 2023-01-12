Сабина Алиева: В мире существуют двойные стандарты в отношении прав человека

В мире существуют двойные стандарты в отношении прав человека.

В мире существуют двойные стандарты в отношении прав человека.

Об этом анкарскому бюро Report сказала уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Она подчеркнула, что на встречах с представителями зарубежных правозащитных организаций регулярно представляет информацию, факты, доказательства в отношении людей, чьи права нарушались на протяжении многих лет в результате оккупации Армении:

"На региональных, международных конференциях мы регулярно доводим эти вопросы до сведения наших зарубежных коллег и с этой точки зрения стараемся максимально воспользоваться возможностями международной конференции в Турции".

С.Алиева также подчеркнула, что международное сообщество во многих случаях в отношении нарушенных прав человека наших соотечественников проявляло “молчание":

"Вы знаете, что в мире существуют двойные стандарты в отношении прав человека. К сожалению, в некоторых случаях мы сталкиваемся с подобным молчанием”.

С.Алиева принимает участие в международной конференции “Будущее прав человека в XXI веке” в Анкаре.