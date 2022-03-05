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Сабина Алиева о незаконном визите армянского коллеги на территорию Азербайджана

Сабина Алиева о незаконном визите армянского коллеги на территорию Азербайджана 19:55
Внешняя политика
5 марта 2022 г. 20:32
Сабина Алиева о незаконном визите армянского коллеги на территорию Азербайджана

Азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева обвинила своего армянского коллегу в нарушении норм международного права за незаконное посещение суверенной территории Азербайджана.

Как сообщает Report, так С.Алиева прокомментировала визит армянского омбудсмена Кристины Григорян на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

"Этот незаконный визит не только грубо нарушает положения трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, но и обостряет ситуацию в регионе, бросая тень на деятельность российских миротворцев", - заявила она, посоветовав армянскому омбудсмену заняться защитой проживающих в Армении граждан, чьи права были грубо нарушены, а не выполнением политических заказов, не соответствующих мандату института омбудсмена.

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Версия на английском языке Sabina Aliyeva on illegal visit of Armenian colleague to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva erməni həmkarının Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfərinə münasibət bildirib

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