Сабина Алиева о незаконном визите армянского коллеги на территорию Азербайджана

19:55

Азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева обвинила своего армянского коллегу в нарушении норм международного права за незаконное посещение суверенной территории Азербайджана.

Как сообщает Report, так С.Алиева прокомментировала визит армянского омбудсмена Кристины Григорян на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

"Этот незаконный визит не только грубо нарушает положения трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, но и обостряет ситуацию в регионе, бросая тень на деятельность российских миротворцев", - заявила она, посоветовав армянскому омбудсмену заняться защитой проживающих в Армении граждан, чьи права были грубо нарушены, а не выполнением политических заказов, не соответствующих мандату института омбудсмена.