Сабина Алиева приняла участие в заседании Совета директоров Азиатской ассоциации омбудсменов в Стамбуле

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла участие в 25-м заседании Совета директоров Азиатской ассоциации омбудсменов в Стамбуле (Турция).

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла участие в 25-м заседании Совета директоров Азиатской ассоциации омбудсменов в Стамбуле (Турция).

Как сообщает Report , на встрече, в которой приняли участие руководители и представители институтов омбудсмена Японии, Южной Кореи, Китая, Гонконга, Пакистана, Турции, Татарстана и Ирана, были заслушаны отчеты о деятельности ассоциации за прошедший период, проведены обсуждения по вопросу повышения ее эффективности.

В ходе своего выступления омбудсмен выразила отношение к вопросам повестки дня заседания. При этом она подчеркнула важность сферы бизнеса и прав человека, одного из актуальных вопросов для мира на сегодняшний день, и рассказала о мерах, реализуемых возглавляемым ею институтом в этом направлении. С. Алиева проинформировала, что подготовлен предварительный национальный оценочный документ в упомянутой сфере.

Омбудсмен предложила создать в рамках ассоциации региональную платформу в сфере бизнеса и прав человека с целью обмена опытом между странами-членами и реализации совместного сотрудничества.

Затем представитель Стамбульского регионального центра Программы развития ООН выступил с презентацией на тему "Предварительный национальный оценочный документ в сфере бизнеса и прав человека: опыт Азербайджана". В ходе презентации говорилось о сотрудничестве, осуществляемом представительством ПРООН в Азербайджане с институтом омбудсмена в соответствующей сфере, и процессе подготовки национального оценочного документа.