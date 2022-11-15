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Сабина Алиева приняла участие в VII заседании Евразийского альянса омбудсменов

Сабина Алиева приняла участие в VII заседании Евразийского альянса омбудсменов Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в VII заседании Евразийского альянса омбудсменов в Москве.
Внешняя политика
15 ноября 2022 г. 17:40
Сабина Алиева приняла участие в VII заседании Евразийского альянса омбудсменов

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в VII заседании Евразийского альянса омбудсменов в Москве.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества национальных правозащитных институтов, обмена положительным опытом и мнениями в области защиты прав человека, а также организации совместных проектов.

Она также проинформировала об изменениях, которые будут внесены в законодательство относительно расширения полномочий омбудсмена Азербайджана в целях более эффективной защиты прав человека.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəbinə Əliyeva Ombudsmanların Avrasiya Alyansının VII Toplantısında iştirak edib

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