Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в VII заседании Евразийского альянса омбудсменов в Москве.
Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.
Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества национальных правозащитных институтов, обмена положительным опытом и мнениями в области защиты прав человека, а также организации совместных проектов.
Она также проинформировала об изменениях, которые будут внесены в законодательство относительно расширения полномочий омбудсмена Азербайджана в целях более эффективной защиты прав человека.