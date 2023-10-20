О нас

Сабина Алиева: Политика Франции направлена на создание новых очагов конфликта на Южном Кавказе

Сабина Алиева: Политика Франции направлена на создание новых очагов конфликта на Южном Кавказе Политика Франции направлена на создание новых очагов конфликта на Южном Кавказе.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 10:32
Сабина Алиева: Политика Франции направлена на создание новых очагов конфликта на Южном Кавказе

Политика Франции направлена на создание новых очагов конфликта на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева заявила на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ).

По ее словам, политика неоколониализма, проводимая в Африке, на Ближнем и Дальнем Востоке, привела к нарушениям основных прав миллионов людей.

"Государства-агрессоры несут за это прямую ответственность. На протяжении второй половины XX века в Алжире, являвшимся французской колонией, грубо нарушались права человека.

Политика Франции в отношении нашего региона также направлена не на установление мира, а на создание новых очагов конфликта на Южном Кавказе и угрожает устойчивому мирному процессу. А Движение неприсоединения, которое в последние годы добилось определенных успехов под председательством Азербайджана, имеет очень важное значение с точки зрения защиты прав человека", - сказала она.

В конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой, принимают участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ombudsperson: France's policy is aimed at creating new conflict centers in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: "Fransanın siyasəti Cənubi Qafqazda yeni münaqişə ocaqlarının yaranmasına yönəlib"

Другие новости из категории

Представитель Партии свободы Мартиники: Франция изгнала нас с территорий, на которых мы жили тысячелетиями
Представитель Партии свободы Мартиники: Франция изгнала нас с территорий, на которых мы жили тысячелетиями
20 октября 2023 г. 11:01
Омбудсмен: В ООН необходимы серьезные реформы
Омбудсмен: В ООН необходимы серьезные реформы
20 октября 2023 г. 10:39
В Баку проходит международная конференция, посвященная французскому колониализму
ФотоВ Баку проходит международная конференция, посвященная французскому колониализму
20 октября 2023 г. 09:59
Фуад Гусейналиев: Франция диктует ЕС антиазербайджанские решения
Видео Фуад Гусейналиев: Франция диктует ЕС антиазербайджанские решения
20 октября 2023 г. 09:50
Турецкий министр: Мы придаем большое значение совместной работе с нашим другом и братом Азербайджаном
Турецкий министр: Мы придаем большое значение совместной работе с нашим другом и братом Азербайджаном
20 октября 2023 г. 01:58
В Тбилиси состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана
ФотоВ Тбилиси состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана
19 октября 2023 г. 21:44
Парламентская делегация Турции посетила Шушу
ФотоПарламентская делегация Турции посетила Шушу
19 октября 2023 г. 19:55
Аллахшукюр Пашазаде удостоен премии Имам Гарафи
ФотоАллахшукюр Пашазаде удостоен премии "Имам Гарафи"
19 октября 2023 г. 18:25
Главы МИД ЕС 23 октября обсудят вопрос нормализации отношений между Ереваном и Баку
Главы МИД ЕС 23 октября обсудят вопрос нормализации отношений между Ереваном и Баку
19 октября 2023 г. 17:39
В Баку пройдет международная конференция, посвященная французскому колониализму
В Баку пройдет международная конференция, посвященная французскому колониализму
19 октября 2023 г. 14:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi