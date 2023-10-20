Сабина Алиева: Политика Франции направлена на создание новых очагов конфликта на Южном Кавказе

Политика Франции направлена на создание новых очагов конфликта на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева заявила на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ).
По ее словам, политика неоколониализма, проводимая в Африке, на Ближнем и Дальнем Востоке, привела к нарушениям основных прав миллионов людей.
"Государства-агрессоры несут за это прямую ответственность. На протяжении второй половины XX века в Алжире, являвшимся французской колонией, грубо нарушались права человека.
Политика Франции в отношении нашего региона также направлена не на установление мира, а на создание новых очагов конфликта на Южном Кавказе и угрожает устойчивому мирному процессу. А Движение неприсоединения, которое в последние годы добилось определенных успехов под председательством Азербайджана, имеет очень важное значение с точки зрения защиты прав человека", - сказала она.
В конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой, принимают участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.
Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.
БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.
22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".