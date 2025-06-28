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Сабина Алиева направила письмо российскому омбудсмену в связи с насилием в отношении азербайджанцев

Сабина Алиева направила письмо российскому омбудсмену в связи с насилием в отношении азербайджанцев Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики обратилась к российскому Омбудсмену в связи с инцидентом насилия против азербайджанцев, произошедшим в Российской Федерации.
Внешняя политика
28 июня 2025 г. 18:03
Сабина Алиева направила письмо российскому омбудсмену в связи с насилием в отношении азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека Азербайджана обратилась к российскому омбудсмену в связи с фактом насилия в отношении азербайджанцев, произошедшим в России.

Как сообщает Report, Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева направила официальное письмо своей российской коллеге Татьяне Москальковой и региональному омбудсмену Свердловской области Татьяне Мерзляковой в связи с фактами насилия и пыток, совершенных в отношении азербайджанцев в городе Екатеринбург, в результате которых пять человек были жестоко убиты, а другим были нанесены тяжкие телесные повреждения.

В письме отмечается, что это происшествие является грубым нарушением прав и свобод человека, особенно права на жизнь и права не подвергаться пыткам (статьи 20 и 21 Конституции РФ). Также этот факт противоречит Конвенции ООН "Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", к которой присоединилась Россия.

В письме омбудсмен, основываясь на сложившихся отношениях сотрудничества между институтами уполномоченными по правам человека Азербайджана и России и положениях двустороннего соглашения, просит российского омбудсмена взять вопрос под контроль, всесторонне, объективно и прозрачно расследовать инцидент, привлечь виновных к ответственности и оказать юридическую и психологическую поддержку пострадавшим семьям.

В обращении также подчеркивается важность осуществления систематического контроля и профилактических мер для предотвращения подобных серьезных нарушений прав.

Омбудсмен Азербайджана выразила надежду, что правовые и институциональные шаги, которые будут предприняты российской стороной, послужат справедливой юридической оценке этого инцидента и более надежной защите прав иностранных граждан, проживающих в Российской Федерации.

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Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva azərbaycanlılara qarşı zorakılıqla bağlı Rusiya Ombudsmanına məktub ünvanlayıb

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