Сабина Алиева: Медиация - образцовая миссия по обеспечению мира в обществе

Медиация является образцовой миссией по обеспечению мира в обществе.

Медиация является образцовой миссией по обеспечению мира в обществе.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека Азербайджана (Омбудсмен) Сабина Алиева во время выступления на семинаре "Медиация и альтернативные пути решения проблем" в рамках I Международного съезда медиаторов тюркоязычных государств в Турции.

Она отметила, что Аппарат омбудсмена внес значительный вклад в развитие института медиации: "Благодаря сотрудничеству с Советом медиаторов он стал более эффективным инструментом. Хочу заверить всех медиаторов, присутствующих здесь сегодня, что мы всегда будем поддерживать вас".

Отметим, что международное мероприятие, начавшееся 28 ноября, продлится до 1 декабря.