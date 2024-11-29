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Сабина Алиева: Медиация - образцовая миссия по обеспечению мира в обществе

Сабина Алиева: Медиация - образцовая миссия по обеспечению мира в обществе Медиация является образцовой миссией по обеспечению мира в обществе.
Внешняя политика
29 ноября 2024 г. 20:53
Сабина Алиева: Медиация - образцовая миссия по обеспечению мира в обществе

Медиация является образцовой миссией по обеспечению мира в обществе.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека Азербайджана (Омбудсмен) Сабина Алиева во время выступления на семинаре "Медиация и альтернативные пути решения проблем" в рамках I Международного съезда медиаторов тюркоязычных государств в Турции.

Она отметила, что Аппарат омбудсмена внес значительный вклад в развитие института медиации: "Благодаря сотрудничеству с Советом медиаторов он стал более эффективным инструментом. Хочу заверить всех медиаторов, присутствующих здесь сегодня, что мы всегда будем поддерживать вас".

Отметим, что международное мероприятие, начавшееся 28 ноября, продлится до 1 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Səbinə Əliyeva: Mediatorluq cəmiyyətlərdə sülhü təmin edən ən nümunəvi missiyadır

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