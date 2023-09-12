Сабина Алиева избрана вице-президентом Ассоциации омбудсменов Азии

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева избрана вице-президентом Ассоциации омбудсменов Азии (АОА)

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева избрана вице-президентом Ассоциации омбудсменов Азии (АОА).

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, решение было принято на 17-м заседании Генеральной ассамблеи АОА в столице Республики Татарстан Казани.

Выступая на заседании, С.Алиева выразила благодарность членам ассоциации за оказанное доверие.

С.Алиева подчеркнула важную роль этого института в сфере защиты прав и свобод человека. Одной из основных тем, затронутых ей в ходе выступления, стала созданная АОА эффективная платформа для диалога и взаимодействия аппаратов омбудсменов.

В завершение С.Алиева предложила членам ассоциации делиться своим передовым опытом в сфере защиты прав человека и поддерживать друг друга в совершенствовании деятельности.