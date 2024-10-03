Сабина Алиева: Иностранные гости в Агдаме стали свидетелями последствий армянских преступлений

Иностранные гости в Агдаме вживую стали свидетелями тяжких последствий армянских преступлений в отношении экологии и культуры Азербайджана.
Как сообщает сотрудник Report из Агдама, об этом сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, комментируя визит в Агдам участников Бакинского международного форума омбудсменов.
По ее словам, Агдам посетили уполномоченные по правам человека около 50 стран.
"Привлечение виновных в этих преступлениях к уголовной ответственности является приоритетом нашей работы", - подчеркнула Алиева.