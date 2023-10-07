Сабина Алиева: Ходжалинский геноцид является свидетельством политики этнической чистки

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с обращением в связи с Ходжалинским геноцидом на общем собрании Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с обращением в связи с Ходжалинским геноцидом на общем собрании Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

Сабина Алиева отметила, что судьба около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, до сих пор остается неизвестной.

С.Алиева также отметила, что мины, закопанные Арменией на освобожденных от оккупации землях, продолжают уносить жизни наших военнослужащих и гражданских лиц. Омбудсмен подчеркнула, что по сей день более 300 человек стали жертвами минного террора.

Говоря о Ходжалинской трагедии, совершенной 31 год назад, омбудсмен заявила, что этот геноцид является свидетельством политики этнической чистки, которая привела к грубому нарушению прав и свобод, закрепленных в международных документах.

С.Алиева подчеркнула необходимость международной политической и правовой оценки Ходжалинского геноцида для восстановления справедливости.

По итогам встречи Сабина Алиева вновь была избрана членом правления Ассоциации омбудсменов ОИС.