Сабаильский район Баку и американский город Ойл-Сити стали побратимами

Между Сабаильским районом Баку и американским городом Ойл-Сити (штат Пенсильвания) подписан "Протокол о городах-побратимах".
Как сообщает американское бюро
В церемонии подписания приняли участие уполномоченные лица штата и города, представители местной общественности, дипломаты и журналисты.
Протокол предусматривает сотрудничество городов-побратимов в экономической, культурной, туристической и всех других областях, представляющих взаимный интерес, организацию совместных программ и проектов, а также обмен опытом и соответствующей информацией.
На церемонии было отмечено, что на основе достигнутого соглашения планируется также развивать дружественные и братские отношения между городом Ойл-Сити и Сабаильским районом, расширять сферы совместной деятельности.
В рамках церемонии посол Х.Ибрагим ответил на вопросы местных СМИ, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Дипломат напомнил, что первая нефтяная скважина в Пенсильвании, разделяющем общие ценности с нашей страной в плане нефтяной промышленности, была пробурена в районе Дрейка в Титусвилле в 1859 году, ровно спустя 13 лет после того, как аналогичное событие произошло в Азербайджане.
После официальной части мероприятия посольством Азербайджана в Вашингтоне был дан прием.