Сабаильский район Баку и американский город Ойл-Сити стали побратимами

Между Сабаильским районом Баку и американским городом Ойл-Сити (штат Пенсильвания) подписан "Протокол о городах-побратимах".

Между Сабаильским районом Баку и американским городом Ойл-Сити (штат Пенсильвания) подписан "Протокол о городах-побратимах".

Как сообщает американское бюро Report , в целях подписания документа посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим совершил поездку в штат Пенсильвания.

В церемонии подписания приняли участие уполномоченные лица штата и города, представители местной общественности, дипломаты и журналисты.

Протокол предусматривает сотрудничество городов-побратимов в экономической, культурной, туристической и всех других областях, представляющих взаимный интерес, организацию совместных программ и проектов, а также обмен опытом и соответствующей информацией.

На церемонии было отмечено, что на основе достигнутого соглашения планируется также развивать дружественные и братские отношения между городом Ойл-Сити и Сабаильским районом, расширять сферы совместной деятельности.

В рамках церемонии посол Х.Ибрагим ответил на вопросы местных СМИ, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Дипломат напомнил, что первая нефтяная скважина в Пенсильвании, разделяющем общие ценности с нашей страной в плане нефтяной промышленности, была пробурена в районе Дрейка в Титусвилле в 1859 году, ровно спустя 13 лет после того, как аналогичное событие произошло в Азербайджане.

После официальной части мероприятия посольством Азербайджана в Вашингтоне был дан прием.