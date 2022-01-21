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Саадат Юсифова: Формула "3+3" - это ответ на призыв к формированию нового миропорядка

Саадат Юсифова: Формула "3+3" - это ответ на призыв к формированию нового миропорядка Формула "3+3", выдвинутая после Отечественной войны, является ответом на призыв к прекращению Вестфальского мира и формированию нового мирового порядка.
Внешняя политика
21 января 2022 г. 12:18
Саадат Юсифова: Формула 3+3 - это ответ на призыв к формированию нового миропорядка

Формула "3+3", выдвинутая после Отечественной войны, является ответом на призыв к прекращению Вестфальского мира и формированию нового мирового порядка.

Как сообщает Report, об этом заместитель заведующего отделом по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Саадат Юсифова заявила на презентации сайта zefer.az.

"В глобальном контексте уже можно увидеть зачатки нового мирового порядка. Как отметил президент Азербайджана в своем недавнем интервью, "традиционные правила поведения в международных отношениях исчерпывают себя. На первый план выходит фактор силы. Мы должны быть готовы к этому". Поэтому мы всегда должны быть уверенными в себе, быть сильнее, ни от кого не зависеть. На самом деле новый мир будет зависеть от воли и усилий народов мира, в том числе от того, каким мы хотим его видеть", - добавила Юсифова.

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Версия на азербайджанском языке PA-nın şöbə müdirinin müavini: “3+3” formulu Vestfal dünyasının yekunlaşması çağırışına cavabdır”

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