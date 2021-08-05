С сегодняшнего дня Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран

С сегодняшнего дня разрешается въезд и выезд из Азербайджанской Республики воздушным транспортом гражданам 20 стран, постоянно проживающим в них иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Как передает Report, эти лица смогут прибыть в Азербайджан на основании COVID-паспорта и подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 документа, полученного в течение 72 часов до вылета.
Список стран, которым разрешен въезд и выезд из Азербайджанской Республики:
1. Германия;
2. Австрия;
3. Бельгия;
4. Чехия;
5. Дания;
6. Ирландия;
7. Испания;
8. Швеция;
9. Швейцария;
10. Канада;
11. Люксембург;
12. Мальта;
13. Нидерланды;
14. Польша;
15. Португалия;
16. Сербия;
17. Сингапур;
18. Словения;
19. Словакия;
20. Греция.