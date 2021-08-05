С сегодняшнего дня Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран

С сегодняшнего дня разрешается въезд и выезд из Азербайджанской Республики воздушным транспортом гражданам 20 стран, постоянно проживающим в них иностранным гражданам и лицам без гражданства.

С сегодняшнего дня разрешается въезд и выезд из Азербайджанской Республики воздушным транспортом гражданам 20 стран, постоянно проживающим в них иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Как передает Report, эти лица смогут прибыть в Азербайджан на основании COVID-паспорта и подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 документа, полученного в течение 72 часов до вылета.

Список стран, которым разрешен въезд и выезд из Азербайджанской Республики:

1. Германия;

2. Австрия;

3. Бельгия;

4. Чехия;

5. Дания;

6. Ирландия;

7. Испания;

8. Швеция;

9. Швейцария;

10. Канада;

11. Люксембург;

12. Мальта;

13. Нидерланды;

14. Польша;

15. Португалия;

16. Сербия;

17. Сингапур;

18. Словения;

19. Словакия;

20. Греция.