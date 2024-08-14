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В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны С марта 2022 года по июль текущего года в Азербайджан прибыло 1 млн 535 тыс. 889 граждан России и Украины.
Внешняя политика
14 августа 2024 г. 16:02
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны

С марта 2022 года по июль текущего года в Азербайджан прибыло 1 млн 535 тыс. 889 граждан России и Украины.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

В комитете отметили, что в марте-декабре 2022 года из России в Азербайджан прибыли 397 005, а из Украины - 24 609 человек.

В прошлом году наблюдался резкий рост числа прибывших в Азербайджан из России. Таким образом, число граждан РФ, прибывших в нашу страну, увеличилось более чем на 200 тыс. и достигло 624 753 человека. В прошлом году в Азербайджан приехали 31 267 граждан Украины.

В январе-июле текущего года в Азербайджан въехали 438 066 граждан России и 20 189 граждан Украины.

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Версия на английском языке Over 1.5 million citizens of Russia, Ukraine arrive in Azerbaijan since start of war
Версия на азербайджанском языке Müharibə başlayandan bəri bir milyon yarımdan çox Rusiya və Ukrayna vətəndaşı Azərbaycana gəlib

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