С места признания де-факто независимости АДР - РЕПОРТАЖ

Париж. 28 мая. REPORT.AZ/ Отель "Claridge" на Елисейских полях в одном из знаменитых кварталов Парижа, построенный в османском архитектурном стиле, обставленный роскошной мебелью и виртуозно декорированный, был свидетелем исторических перипетий. Именно поэтому здание отеля, как исторический памятник, включено правительством Франции в список национального наследия.

Западноевропейское бюро Report подготовило репортаж об этом уникальном месте.

Здание отеля поначалу использовалось в военных целях

Здание было построено и сдано в эксплуатацию до начала I Мировой войны. Менеджер отеля Лотфи Мельяни поведал нам об этом историческом здании: "Отель, построенный в начале прошлого века, но не принявший ни одного туриста, был взят на баланс министерства обороны, и в годы I Мировой войны использовался в военных целях. Мир постучался в двери этого отеля лишь в 1918 году после окончания войны. В том же году отель принял первого посетителя, и с той поры снискал себе славу гостеприимного уголка. Так, отель стал местом встреч известных общественно-политических деятелей и бизнесменов".

Пристанище Топчибашева

В 1919 году в Версальском дворце состоялась Парижская мирная конференция. АДР на этом международном мероприятии представляла делегация, возглавляемая первым председателем парламента республики, выдающимся общественно-политическим деятелем и дипломатом Алимардан беком Топчибашевым. Азербайджанская делегация решила остановиться в отеле "Claridge". Именно здесь Топчибашев и другие деятели писали свои исторические письма и ноты. Наглядным тому свидетельством являются хранящиеся в архивах министерства обороны и МИД Франции фотографии, сделанные в ходе конференции. Азербайджанская делегация прилагала все усилия для признания АДР.

Лотфи Мельяни рассказал об интерьере отеля: "Конечно, с той поры здесь многое изменилось. Идя в ногу со временем и вторя модным тенденциям, номера отеля были обставлены новой мебелью, сменились декорации, оснащение. Неизменными остались исторический облик отеля и дух, царящий в нем".

Здание стало лагерем немецких офицеров

Зданию была уготована судьба стать свидетелем исторических событий. В 1939 году беды, пришедшие с началом Второй мировой войны, захлестнули и Францию. Для здания вновь наступили трудные времена.

В годы войны отель был захвачен немецкими войсками: "В отеле обосновались высшие чины немецкой армии - офицеры, генералы, а также певицы и деятели культуры, выступавшие с концертными программами".

Здесь оставались и мировые знаменитости

По словам менеджера, в те времена, как и ныне, "Claridge" действовал как отель-резидент: "В номерах были кухни, это было удобно и выгодно для длительного проживания. В этом отеле долгое время жили Эдит Пиаф, Марлен Дитрих, Жан Габен. За время своего пребывания в отеле они, действуя взаимосвязано, смогли наладить целое движение культурного и интеллектуального сопротивления".

Место встречи прибывших во Францию туристов

Сегодня отель по адресу Елисейские поля, 74 охраняется государством как исторический памятник. По словам Лотфи Мельяни, во многом известность и историческую ценность этому отелю придало пребывание здесь азербайджанской делегации во главе с Алимардан беком Топчибашевым, прибывшим во Францию для участия в Парижской мирной конференции и с целью добиться мирового признания АДР: "Я горжусь тем, что работаю в отеле, где пребывала азербайджанская делегация ".

Ныне отель, переживший горести войны, посланник мира, благополучия и добрых вестей, стал излюбленным местом встреч прибывших во Францию туристов.