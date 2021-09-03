С 6 сентября в Азербайджан разрешен въезд гражданам 13 стран

Азербайджан расширил список государств, гражданам которых разрешен въезд в страну воздушным транспортом. В подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым указе "О внесении изменений в постановление ”О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" с 6 сентября граждане еще 13 стран смогут въехать в Азербайджан воздушным транспортом.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров.
Разрешение предоставляется как гражданам этих стран, так и постоянно проживающим в них гражданам других стран и лицам без гражданства.
Таким образом, число стран, гражданам которых разрешены полеты в Азербайджан, достигло 41. Согласно постановлению, в список входят:
- Китайская Народная Республика;
- Эстония;
- Финляндия;
- Франция;
- Гонконг (КНР);
- Хорватия;
- Исландия;
- Италия;
- Латвия;
- Малайзия;
- Саудовская Аравия;
- Япония;
- Литва.