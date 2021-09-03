С 6 сентября в Азербайджан разрешен въезд гражданам 13 стран

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление "О внесении изменений в постановление ”О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Азербайджан расширил список государств, гражданам которых разрешен въезд в страну воздушным транспортом. В подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым указе "О внесении изменений в постановление ”О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" с 6 сентября граждане еще 13 стран смогут въехать в Азербайджан воздушным транспортом.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров.

Разрешение предоставляется как гражданам этих стран, так и постоянно проживающим в них гражданам других стран и лицам без гражданства.

Таким образом, число стран, гражданам которых разрешены полеты в Азербайджан, достигло 41. Согласно постановлению, в список входят:

- Китайская Народная Республика;

- Эстония;

- Финляндия;

- Франция;

- Гонконг (КНР);

- Хорватия;

- Исландия;

- Италия;

- Латвия;

- Малайзия;

- Саудовская Аравия;

- Япония;

- Литва.