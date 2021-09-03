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С 6 сентября в Азербайджан разрешен въезд гражданам 13 стран

С 6 сентября в Азербайджан разрешен въезд гражданам 13 стран Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление "О внесении изменений в постановление ”О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".
Внешняя политика
3 сентября 2021 г. 20:50
С 6 сентября в Азербайджан разрешен въезд гражданам 13 стран

Азербайджан расширил список государств, гражданам которых разрешен въезд в страну воздушным транспортом. В подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым указе "О внесении изменений в постановление ”О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" с 6 сентября граждане еще 13 стран смогут въехать в Азербайджан воздушным транспортом.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров.

Разрешение предоставляется как гражданам этих стран, так и постоянно проживающим в них гражданам других стран и лицам без гражданства.

Таким образом, число стран, гражданам которых разрешены полеты в Азербайджан, достигло 41. Согласно постановлению, в список входят:

- Китайская Народная Республика;
- Эстония;
- Финляндия;
- Франция;
- Гонконг (КНР);
- Хорватия;
- Исландия;
- Италия;
- Латвия;
- Малайзия;
- Саудовская Аравия;
- Япония;

- Литва.

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Версия на азербайджанском языке Sentyabrın 6-dan Azərbaycana 13 ölkənin vətəndaşlarının girişinə icazə verilir

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