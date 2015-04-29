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    Евросоюз вводит новые правила выдачи виз

    C 23 июня при подаче документов на получение шенгенской визы заявители должны будут сдать отпечатки пальцев и цифровую фотографию

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Визовая информационная система стран Шенгенского соглашения начнет действовать с 23 июня. Как сообщает Report, в соответствии с новыми правилами при подаче документов на получение шенгенской визы заявители должны будут сдать отпечатки пальцев и цифровую фотографию. Все данные будут храниться в Визовой информационной системе на протяжении 59 месяцев и использоваться при обработке всех последующих в течение этого периода обращений за визами. 

    После окончания этого срока биометрические данные необходимо будет предоставить снова. При этом, в первый раз необходимо будет лично явиться в консульство для сдачи отпечатков пальцев. От таких действий освобождаются дети до 12 лет, лица, в отношении которых снятие отпечатков пальцев физически невозможно, монархи, главы государств и их супруги, члены официальных делегаций при дипломатических поездках. 

    В то же время, визы, выданные до 23 июня, остаются действительными до окончания срока их действия. 

    Новые правила выдачи виз распространяются на страны программы Восточное партнерство - Азербайджан, Грузию, Армению, Украину, Молдову и Беларусь.

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