Евросоюз вводит новые правила выдачи виз

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Визовая информационная система стран Шенгенского соглашения начнет действовать с 23 июня. Как сообщает Report, в соответствии с новыми правилами при подаче документов на получение шенгенской визы заявители должны будут сдать отпечатки пальцев и цифровую фотографию. Все данные будут храниться в Визовой информационной системе на протяжении 59 месяцев и использоваться при обработке всех последующих в течение этого периода обращений за визами.

После окончания этого срока биометрические данные необходимо будет предоставить снова. При этом, в первый раз необходимо будет лично явиться в консульство для сдачи отпечатков пальцев. От таких действий освобождаются дети до 12 лет, лица, в отношении которых снятие отпечатков пальцев физически невозможно, монархи, главы государств и их супруги, члены официальных делегаций при дипломатических поездках.

В то же время, визы, выданные до 23 июня, остаются действительными до окончания срока их действия.

Новые правила выдачи виз распространяются на страны программы Восточное партнерство - Азербайджан, Грузию, Армению, Украину, Молдову и Беларусь.