С 2020 года ООН оказала Азербайджану поддержку на более чем 11 млн долларов

Минная опасность препятствует возвращению людей в свои дома.

Минная опасность препятствует возвращению людей в свои дома.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН Владанка Андреева сказала во время выступления на мероприятии, посвященном презентации нового логотипа Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

По ее словам, представляемая ею структура с 1999 года тесно сотрудничает с ANAMA: "После завершения войны 2020 года, ООН оказала Азербайджану поддержку на более чем 11 млн долларов. Привлечены различные эксперты, оказана помощь в связи со специальной техникой. И еще осень многое предстоит сделать".