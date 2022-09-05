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С 2020 года ООН оказала Азербайджану поддержку на более чем 11 млн долларов

С 2020 года ООН оказала Азербайджану поддержку на более чем 11 млн долларов Минная опасность препятствует возвращению людей в свои дома.
Внешняя политика
5 сентября 2022 г. 12:36
С 2020 года ООН оказала Азербайджану поддержку на более чем 11 млн долларов

Минная опасность препятствует возвращению людей в свои дома.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН Владанка Андреева сказала во время выступления на мероприятии, посвященном презентации нового логотипа Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

По ее словам, представляемая ею структура с 1999 года тесно сотрудничает с ANAMA: "После завершения войны 2020 года, ООН оказала Азербайджану поддержку на более чем 11 млн долларов. Привлечены различные эксперты, оказана помощь в связи со специальной техникой. И еще осень многое предстоит сделать".

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Версия на английском языке UN provided more than $11 million to Azerbaijan since 2020 
Версия на азербайджанском языке BMT Azərbaycana 2020-ci ildən indiyədək 11 milyon dollardan çox dəstək göstərib

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