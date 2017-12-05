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    С 1 декабря посольство Японии облегчило визовый режим для граждан Азербайджана

    Об этом заявил посол Японии в Азербайджане Теруйуки Каторе

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ С 1 декабря в посольстве Японии в Азербайджане облегчили процесс получения виз для обладателей общегражданского паспорта Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Японии в Азербайджане Теруйуки Каторе на мероприятии, приуроченном ко дню рождения императора Японии.

    "В этом году Япония отмечает 25-летие восстановления дипломатических отношений с Азербайджаном. За эти 25 лет отношения между нашими странами постоянно развивались. Наладился диалог-сотрудничество между нашими странами, реализуются совместные энергопроекты, развивается обмен между частным экономическим сектором по линии межправительственной экономической комиссии двух стран. Парламенты и местные органы самоуправления наших стран тесно сотрудничают", - заявил посол Японии в Азербайджане.

    Он напомнил, что японские компании Itochu и INPEX приняли участие в продлении контракта по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, на подписании которого участвовали представители МИД Японии.

    "История связей между Японией и Кавказом охватывает период в более 1500 лет", - сказал дипломат, добавив, что по Великому Шелковому Пути в Японию из этого региона пребывали музыкальные инструменты и ювелирные изделия. 

    "С 1 декабря в посольстве Японии в Баку облегчили процесс получения виз для обладателей общегражданского паспорта Азербайджанской Республики. Я желаю углубления дружеских связей и увеличения взаимных визитов между народами Японии и Азербайджана", - сказал Теруйуки Каторе.

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