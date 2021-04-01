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С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности

С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности 25 февраля 2020 года в городе Баку между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Респу
Внешняя политика
1 апреля 2021 г. 00:03
С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности

25 февраля 2020 года в городе Баку между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз. Согласно протоколу, граждане двух стран смогут совершать поездки без загранпаспортов.

Как передает Report, внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления протокола в силу, были выполнены обеими сторонами, и протокол вступает в силу сегодня.

Граждане двух стран смогут совершать взаимные поездки по дипломатическим, служебным и общегражданским паспортам, а также удостоверениям личности нового типа.

Отметим, что граждане Азербайджана освобождаются от требований визы на девяносто (90) дней для въезда, транзита и пребывания в Турции.

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