Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой

Ряд неправительственных организаций, действующих в Азербайджане, обратились к международному сообществу с призывом использовать потенциал гуманитарного разминирования в процессе миростроительства.

Ряд неправительственных организаций, действующих в Азербайджане, обратились к международному сообществу с призывом использовать потенциал гуманитарного разминирования в процессе миростроительства.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Мы - представители гражданского общества Азербайджана, обращаясь к генеральному секретарю ООН господину Антониу Гутерришу, председателю Генеральной Ассамблеи ООН господину Чабе Кёрёши, председателю Совета ООН по правам человека господину Вацлаву Балеке, верховному комиссару ООН по правам человека господину Фолькеру Тюрку, директору Службы ООН по разминированию госпоже Илен Кёхн, лидерам Европейского Союза, институтов Совета Европы и стран-членов перечисленных организаций, а также к руководству Великобритании, призываем каждого из них решительно поддержать устранение в скором времени минной угрозы, создаваемой Арменией на территории Азербайджанской Республики.

Более 60 стран мира сегодня сталкиваются с минной угрозой. Азербайджан занимает одно из первых мест среди стран, наиболее загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами. По предварительным данным, в период оккупации Армения установила на азербайджанских землях более 1 миллиона мин.

Мы в повседневной деятельности ощущаем реальную опасность, которую представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы. После 44-дневной войны 303 человека подорвались на минах на освобожденных от оккупации территориях. Из них 55 человек погибли, остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших 9 детей и подростков и две женщины. Общее число пострадавших от установленных Арменией за период с 1991 года мин приближается к 3400.

Правительство Азербайджана использует все свои ресурсы для проведения операций по разминированию на освобожденных от оккупации территориях. Около 1 миллиона вынужденных переселенцев с нетерпением ждут безопасного возвращения на родные земли. Эти территории необходимо разминировать стремительными темпами для возвращения, для этого есть большая потребность в сильной поддержке международными донорами работ по разминированию и пострадавших от мин.

Несмотря на использование современной техники в работах по разминированию, массовое загрязнение территорий минами, разнообразие географии установленных мин и отказ Армении от предоставления точных карт до сих пор создают большие трудности в выявлении и обезвреживании мин.

Опираясь на проведенные нами исследования, мы можем отметить, что примерно 71 процент минных инцидентов приходится на территории за пределами бывшей "линии соприкосновения". Это еще одно доказательство того, что они направлены против мирных людей. Подрывы на минах были зафиксированы также в разрушенных населенных пунктах, на кладбищах, родниках, дорожных переходах, в лесных массивах и на сельских тропинках.

Отказ армянской стороны предоставить реальные минные карты и занятие ею в этом вопросе позиции по введению мировой общественности в заблуждение путем имитации предоставления карт не служат предотвращению гуманитарной катастрофы. Это также является проявлением пренебрежения к вопросу установления мира и согласия между двумя странами в будущем, а также обеспечения устойчивого развития.

Тот факт, что Армения продолжает минировать азербайджанские территории даже после 44-дневной войны, обнаружение мин производства 2021 года на различных территориях за прошедший период - это очередная серия преступлений против человечности.

Разминирование также является одним из ключевых условий достижения Целей ООН в области устойчивого развития. Именно по этой причине Азербайджан сам сформулировал Цель устойчивого развития по разминированию и определил ее в качестве национальной цели. Азербайджан предложил новую и специальную 18-ю Цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию для достижения Целей устойчивого развития в глобальном масштабе, установления международного партнерства в борьбе с минами и неразорвавшимися боеприпасами, мобилизации ресурсов, оказания особого внимания страдающим от минной проблемы странам. Считаем, что это может привлечь внимание мирового сообщества к глобальной минной угрозе.

Мы, как организации гражданского общества, призываем вас активно поддерживать процесс устранения минной проблемы в Азербайджане, оказать давление на Армению, продемонстрировать справедливую позицию в деле ликвидации минной угрозы.

Верим в большой потенциал гуманитарного разминирования в процессе миростроительства.

Рассчитываем на ваше ценное партнерство, добрую волю и поддержку в устранении угроз, создаваемых минами и неразорвавшимися боеприпасами".

Заявление подписали следующие представители гражданского общества Азербайджана:

1. Председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов;

2. Председатель Общественного объединения "Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане" Рей Гасымов (Керимоглу);

3. Председатель Союза организаций инвалидов Давуд Рагимли;

4. Председатель Общественного объединения "Евразийская платформа миграционных инициатив" Азер Аллахверанов:

5. Председатель Общественного объединения "Центр социально-экономических исследований "Приоритет" Заур Ибрагимли;

6. Председатель Международного фонда "Евразия пресс" Умуд Мирзоев;

7. Председатель гуманитарно-развивающего Общественного объединения "Чираг" Надир Джафаров.