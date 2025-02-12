"Русский дом" в Баку освобождает помещение

Российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку освобождает помещение в центре азербайджанской столицы, в котором располагался.

Российский информационно-культурный центр ("Русский дом") в Баку освобождает помещение в центре азербайджанской столицы, в котором располагался.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя "Русского дома".

"Вывеску со здания уже полностью сняли (накануне убрали надпись только на русском языке)", - сказал он.

Снаружи из окон можно видеть, что со стен в фойе и зале, где раньше проходили мероприятия организации, убрали картины, плакаты и афиши, сувениры на стеллажах, свернута передвижная выставка.

Отметим, что ранее Азербайджан сообщил об отсутствии регистрации в качестве юридического лица Российского информационно-культурного центра ("Русского дома"), представительства "Россотрудничества" в Азербайджане, и о серьезном нарушении организацией законодательства Азербайджана. После этого официальный Баку 3 февраля направил российской стороне ноту о прекращении деятельности "Русского дома".

В сообщении МИД указывается, что деятельность подобных организаций на территории Азербайджана регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями соблюдения договоренностей, достигнутых на двусторонней основе. Исходя из решения азербайджанской стороны о прекращении деятельности "Русского дома" в стране, ожидается, что российская сторона предпримет соответствующие меры в этом направлении.