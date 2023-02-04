Русская община Азербайджана выразила решительный протест против высказываний Виталия Милонова

Русская община Азербайджана выражает решительный протест против высказываний, сделанных 2 февраля депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Виталием Милоновым, в интервью пропагандистскому российско-армянскому информационно

Русская община Азербайджана выражает решительный протест против высказываний, сделанных 2 февраля депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Виталием Милоновым, в интервью пропагандистскому российско-армянскому информационному агентству “РУСАРМИНФО”.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Республиканского совета Русской общины Азербайджана.

Отвечая на вопрос об участии представителей Русской общины Азербайджана в мирной акции эко-активистов на Лачинской дороге, Виталий Милонов позволил себе непростительные оскорбления в адрес этнически русских граждан Азербайджана. Назвав «субъектами» членов русской общины, В.Милонов решил поставить под сомнение существование самой общины. Депутат Госдумы РФ опустился, еще ниже оскорбив непристойными фразами участников мирной акции женского пола.

"Это неприемлемо! Более того, прозвучала фраза о том, что этнически русские граждане Азербайджана с русскими именами должны «выкинуть свои паспорта». Стоит ему напомнить, что члены Русской общины, которой в этом году исполняется 30 лет, являются полноправными гражданами Азербайджанской Республики. Десятки этнически русских граждан Азербайджана добровольно принимали участие в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, отстаивая территориальную целостность страны.

Заявляя о якобы «блокаде» азербайджанского города Ханкенди, где проживают этнические армяне – граждане мультикультурального и мультиэтнического азербайджанского государства, Виталий Милонов отстаивает интересы Армении, по-видимому, имея на то личные мотивы. Ежедневно по Лачинской дороге проезжают десятки машин миротворческих сил РФ, Международного комитета Красного Креста, скорой помощи и машины с гуманитарной помощью. Информация о якобы «блокаде» дороги просто не соответствует действительности.

Решив блеснуть своими познаниями в истории, российский политик вспоминает про коллаборационистов и предателях, пособниках вермахта. Что ж, историю знать нужно. Однако, хотим напомнить Милонову про известного армянского пособника нацистов Гарегина Нжде, которого в Армении позиционируют как национального героя, чьим именем названы улица, станция метро и кому было установлено три памятника в Армении. Об этом, почему-то российский политик умалчивает.

Участвуя в мирной акции эко-активистов на Лачинской дороге, представители Русской общины и Ассоциации русской молодёжи Азербайджана всецело поддерживают законные требования о прекращении незаконной эксплуатации и разграблении природных богатств на азербайджанской территории. Чем быстрее это произойдёт, тем быстрее будет происходить процесс становления прочного и долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Русская община Азербайджана считает подобные высказывания политического деятеля и депутата Госдумы РФ Виталия Милонова грубой провокацией и надеется, что руководство Государственной Думы и партии «Единая Россия» сделают необходимые выводы и примут меры чтобы разобраться в сложившейся ситуации", - говорится в завлении.