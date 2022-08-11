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Русская община Азербайджана выразила протест российскому военному эксперту Францу Клинцевичу

Русская община Азербайджана выразила протест российскому военному эксперту Францу Клинцевичу Русская община Азербайджана направила открытое письмо российскому военному эксперту, полковнику запаса Францу Адамовичу Клинцевичу, в котором выразила протест в связи с его интервью каналу Rusarminfo.
Внешняя политика
11 августа 2022 г. 19:21
Русская община Азербайджана выразила протест российскому военному эксперту Францу Клинцевичу

Русская община Азербайджана направила открытое письмо российскому военному эксперту, полковнику запаса Францу Адамовичу Клинцевичу, в котором выразила протест в связи с его интервью каналу Rusarminfo.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Клинцевич!

Мы часто на телеканалах России, в различных аналитических программах смотрим Ваши комментарии, где Вы как военный эксперт даете принципиальные оценки многим событиям, происходящим в мире, но последнее Ваше интервью каналу Rusarminfo распространяемое в YouTube перечеркнуло мнение о Вас, как об объективном, знающем, трезвомыслящем военно-политическом эксперте.

Или Вы совершенно не знаете историю армяно-азербайджанского конфликта и его последствий, или Вы намеренно, в угоду армянским средствам массовой информации, искажаете действительность, чтобы в их глазах выглядеть поборником "правды и справедливости".

Наверно, не излишне Вам напомнить, что в течение 30 лет Азербайджан прилагал все усилия, чтобы мирным путем освободить свои исконные территории, захваченные армянскими вооруженными формированиями. Напомним и то, что территориальную целостность Азербайджана признали все без исключения страны мира, в том числе и Российская Федерация. Все эти годы Армения игнорировала четыре резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году и предполагающие незамедлительное освобождение оккупированных земель Азербайджана.

Только после вооруженной провокации со стороны Армении в сентябре 2020 года Азербайджан предпринял контрнаступательные вооруженные действия и в результате 44-дневной Отечественной войны одержал Победу, освободив свои территории от многолетней армянской оккупации.

10 ноября 2020 года было принято трехстороннее Заявление, подписанное президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в котором помимо других пунктов, есть и пункт №4, где черным по белому говорится: "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана".

3 августа этого года Азербайджанская армия операцией "Возмездие" пресекла диверсионно-террористическую провокацию незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий.

Ответьте на вопрос, уважаемый Франц Адамович: а что делают армянские вооруженные формирования на исконно азербайджанской земле? Почему до сих пор они не выведены с азербайджанской территории, кто дал им право по сей день обстреливать и убивать наших граждан?

Вы утверждаете, что это провокации азербайджанских и турецких спецслужб. И это преднамеренная ложь! Вам, боевому офицеру прекрасно известно, что эти провокации нужны только армянской стороне, затягивающей демилитаризацию и демаркацию границ между Азербайджаном и Арменией, подписание мирного договора.

Азербайджан практически сразу приступил к проведению восстановительных работ на освобожденных территориях, призывая Армению подписать мирный договор и работать совместно над разблокированием транспортных коммуникаций в регионе.

Стремление Азербайджана на своей территории обеспечить безопасность, наладить строительство социальных объектов, восстановить разрушенные памятники культуры Вы называете эскалацией и провокацией с целью разорвать особые отношения между Россией и Арменией?!

Вы подчеркнули, что игнорируется позиция России в ее миротворческой деятельности. Когда и кем? В декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля 2022 года было еще раз подчеркнуто, что два государства "строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения, независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран".

Вы, господин Клинцевич, говорите, что "Россия не оставит Армению", "Россия будет защищать Армению". От кого? Разве на Армению кто-то нападал? Разве гнусные провокации происходят на земле Армении? Вы бы должны это знать, заявляя от всей России!

Распинаясь в любви и преданности Армении, отмечая "особые отношения с Арменией", Вы забываете о выдавливании русских из Армении, отсутствии школ с обучением на русском языке, установке памятника пособнику нацизма и фашизма Гарегину Нжде, толпах армян в Ереване, оскорбляющих Россию и сжигающих российские флаги. Где же Ваша последовательность и принципиальность?!

Азербайджан - мультикультуральная страна, здесь проживает более 120 тысяч русских, являющихся гражданами Азербайджана. Развивается русский язык, сохранены все школы с русским языком обучения (их 344), в высших учебных заведениях на факультетах с русским языком обучения – более 18 тысяч студентов.

Многие русские ребята в годы Карабахской войны добровольно вступили в ряды Вооруженных сил Азербайджана и в боях отстаивали территориальную целостность Республики, среди них есть награжденные орденами и медалями, есть и национальные герои Азербайджана. Есть ли такие русские в Армении?! И вообще остались ли русские в этом мононациональном государстве?!

Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне, проживающие в городе Ханкенди и на территории Карабаха, останутся в своих домах, они являются гражданами нашей Республики и их права будут надежно защищены.

Так кому же выгодны провокации, создаваемые на территории Азербайджана?

30 лет длилась оккупация азербайджанских земель: это десятки тысяч зверски убитых молодых людей различных национальностей, сотни тысяч беженцев, стертые с лица земли города и села Азербайджана, разграбленные национальные богатства. Сегодня об армянском фашизме можно долго и предметно говорить.

Мы надеемся, что когда-нибудь Вы вспомните об офицерской чести и будете говорить не только о "бедной и несчастной Армении", но и о миролюбивом, героическом, трудолюбивом и интернациональном народе Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rus İcması rusiyalı hərbi ekspert Frans Klintseviçə etirazını bildirib

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