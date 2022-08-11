Русская община Азербайджана выразила протест российскому военному эксперту Францу Клинцевичу

Русская община Азербайджана направила открытое письмо российскому военному эксперту, полковнику запаса Францу Адамовичу Клинцевичу, в котором выразила протест в связи с его интервью каналу Rusarminfo.

Русская община Азербайджана направила открытое письмо российскому военному эксперту, полковнику запаса Францу Адамовичу Клинцевичу, в котором выразила протест в связи с его интервью каналу Rusarminfo.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Клинцевич!

Мы часто на телеканалах России, в различных аналитических программах смотрим Ваши комментарии, где Вы как военный эксперт даете принципиальные оценки многим событиям, происходящим в мире, но последнее Ваше интервью каналу Rusarminfo распространяемое в YouTube перечеркнуло мнение о Вас, как об объективном, знающем, трезвомыслящем военно-политическом эксперте.

Или Вы совершенно не знаете историю армяно-азербайджанского конфликта и его последствий, или Вы намеренно, в угоду армянским средствам массовой информации, искажаете действительность, чтобы в их глазах выглядеть поборником "правды и справедливости".

Наверно, не излишне Вам напомнить, что в течение 30 лет Азербайджан прилагал все усилия, чтобы мирным путем освободить свои исконные территории, захваченные армянскими вооруженными формированиями. Напомним и то, что территориальную целостность Азербайджана признали все без исключения страны мира, в том числе и Российская Федерация. Все эти годы Армения игнорировала четыре резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году и предполагающие незамедлительное освобождение оккупированных земель Азербайджана.

Только после вооруженной провокации со стороны Армении в сентябре 2020 года Азербайджан предпринял контрнаступательные вооруженные действия и в результате 44-дневной Отечественной войны одержал Победу, освободив свои территории от многолетней армянской оккупации.

10 ноября 2020 года было принято трехстороннее Заявление, подписанное президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в котором помимо других пунктов, есть и пункт №4, где черным по белому говорится: "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана".

3 августа этого года Азербайджанская армия операцией "Возмездие" пресекла диверсионно-террористическую провокацию незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий.

Ответьте на вопрос, уважаемый Франц Адамович: а что делают армянские вооруженные формирования на исконно азербайджанской земле? Почему до сих пор они не выведены с азербайджанской территории, кто дал им право по сей день обстреливать и убивать наших граждан?

Вы утверждаете, что это провокации азербайджанских и турецких спецслужб. И это преднамеренная ложь! Вам, боевому офицеру прекрасно известно, что эти провокации нужны только армянской стороне, затягивающей демилитаризацию и демаркацию границ между Азербайджаном и Арменией, подписание мирного договора.

Азербайджан практически сразу приступил к проведению восстановительных работ на освобожденных территориях, призывая Армению подписать мирный договор и работать совместно над разблокированием транспортных коммуникаций в регионе.

Стремление Азербайджана на своей территории обеспечить безопасность, наладить строительство социальных объектов, восстановить разрушенные памятники культуры Вы называете эскалацией и провокацией с целью разорвать особые отношения между Россией и Арменией?!

Вы подчеркнули, что игнорируется позиция России в ее миротворческой деятельности. Когда и кем? В декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля 2022 года было еще раз подчеркнуто, что два государства "строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения, независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран".

Вы, господин Клинцевич, говорите, что "Россия не оставит Армению", "Россия будет защищать Армению". От кого? Разве на Армению кто-то нападал? Разве гнусные провокации происходят на земле Армении? Вы бы должны это знать, заявляя от всей России!

Распинаясь в любви и преданности Армении, отмечая "особые отношения с Арменией", Вы забываете о выдавливании русских из Армении, отсутствии школ с обучением на русском языке, установке памятника пособнику нацизма и фашизма Гарегину Нжде, толпах армян в Ереване, оскорбляющих Россию и сжигающих российские флаги. Где же Ваша последовательность и принципиальность?!

Азербайджан - мультикультуральная страна, здесь проживает более 120 тысяч русских, являющихся гражданами Азербайджана. Развивается русский язык, сохранены все школы с русским языком обучения (их 344), в высших учебных заведениях на факультетах с русским языком обучения – более 18 тысяч студентов.

Многие русские ребята в годы Карабахской войны добровольно вступили в ряды Вооруженных сил Азербайджана и в боях отстаивали территориальную целостность Республики, среди них есть награжденные орденами и медалями, есть и национальные герои Азербайджана. Есть ли такие русские в Армении?! И вообще остались ли русские в этом мононациональном государстве?!

Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне, проживающие в городе Ханкенди и на территории Карабаха, останутся в своих домах, они являются гражданами нашей Республики и их права будут надежно защищены.

Так кому же выгодны провокации, создаваемые на территории Азербайджана?

30 лет длилась оккупация азербайджанских земель: это десятки тысяч зверски убитых молодых людей различных национальностей, сотни тысяч беженцев, стертые с лица земли города и села Азербайджана, разграбленные национальные богатства. Сегодня об армянском фашизме можно долго и предметно говорить.

Мы надеемся, что когда-нибудь Вы вспомните об офицерской чести и будете говорить не только о "бедной и несчастной Армении", но и о миролюбивом, героическом, трудолюбивом и интернациональном народе Азербайджана".