Русская община Азербайджана поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах

Русская община Азербайджана заявила о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Русская община Азербайджана заявила о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

В нем отмечается, что члены общины с удовлетворением встретили решение партии "Ени Азербайджан" о выдвижении кандидатом в президенты Азербайджана от партии Ильхама Алиева на выборах 7 февраля 2024 года.

"Мы уверены, что члены Русской общины и впредь будут поддерживать нашего президента, его целенаправленную, бескомпромиссную деятельность на укрепление мира, сохранение многонационального общества в дружбе и братстве, дальнейшее развитие и укрепление Вооруженных сил страны и 7 февраля отдадут свои голоса за Ильхама Гейдаровича Алиева во имя светлого будущего нашей Родины", - говорится в заявлении.

Азербайджанский народ с честью и достоинством преодолел все трудности более чем 30-летней оккупации территории страны соседней Арменией, отметили в Русской общине: "Героические сыны Азербайджана разной национальности, отдали свои жизни за становление долгожданного мира, за процветание своей Родины, за благополучие своих потомков. Сплотившись вокруг Верховного главнокомандующего, победоносного президента Ильхама Алиева, наши храбрые воины, как истинные патриоты страны, в которой они родились, выросли, которую они любят, использовали все свои возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Все эти годы азербайджанский народ верил с свое правое дело, в свою борьбу за справедливость и независимость, в свою победу и мир. И эта победа пришла под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Гейдаровича Алиева. Наши доблестные воины азербайджанской армии даровали всем нам мирное небо над головой.

Наш Карабах освобожден от многолетней армянской оккупации. Сотни семей, когда-то изгнанных из своих домов, возвращаются в свои родные места, в благоустроенные дома, благодаря целенаправленной государственной программе по возвращению теперь уже бывших вынужденных переселенцев".

В заявлении также отмечается, что с каждым годом авторитет Азербайджана на международной арене укрепляется: "Масштабные программы по развитию региона не оставляют сомнения во все большем возрастании роли Азербайджана в международном сообществе. Твердая позиция президента Азербайджана в вопросах укрепления мира и добрососедства вызывают уважение и поддержку со стороны народа Республики".

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.