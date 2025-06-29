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Русская община Азербайджана осуждает жестокое обращение российских силовиков в отношении азербайджанцев

Русская община Азербайджана осуждает жестокое обращение российских силовиков в отношении азербайджанцев В Русской общине Азербайджана решительно осудили жестокость российских силовиков в Екатеринбурге, в результате чего погибли два человека еще несколько получили телесные травмы.
Внешняя политика
29 июня 2025 г. 17:11
Русская община Азербайджана осуждает жестокое обращение российских силовиков в отношении азербайджанцев

В Русской общине Азербайджана решительно осудили жестокость российских силовиков в Екатеринбурге, в результате чего погибли два человека еще несколько получили телесные травмы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

Там напомнили, что 27 июня в Екатеринбурге в результате действий сотрудников правоохранительных органов погибли и пострадали граждане азербайджанского происхождения — граждане Азербайджана и России.

"Русская община Азербайджана выражает глубокие соболезнования семьям погибших и серьезную обеспокоенность по поводу произошедшего. Мы решительно осуждаем любые противоправные и несоразмерные действия со стороны должностных лиц, особенно если они приводят к гибели людей. Борьба с преступностью — важная задача, но она должна вестись строго в рамках закона, с соблюдением прав и достоинства каждого. Применение силы, приводящее к человеческим жертвам, недопустимо в правовом государстве. На фоне событий в Екатеринбурге особенно тревожно, что из-за безответственных действий отдельных представителей власти страдают отношения между государствами, связанными союзническими и дружескими узами", - отметили в общине.

В заявлении подчеркивается, что проявления жестокости и дискриминации, в частности особенно в отношении народов, с которыми Россию связывают исторические и культурные связи, вызывают глубокое разочарование:

"Мы категорически против стигматизации этнических групп под предлогом борьбы с преступностью. Подмена понятий и использование термина "этнопреступность" — опасный прецедент, подрывающий основы равенства и межнационального доверия. В Азербайджане немыслимо столь жестокое обращение с людьми. Здесь на всех уровнях — от государства до общества — с уважением относятся к русской культуре и языку. Работают русские школы, театры, культурные центры. Русскоязычные граждане чувствуют себя полноправной частью общества. События последних месяцев формируют все более тревожную тенденцию. Ранее нас потрясла трагедия в казахстанском Актау, где потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс из Баку в Грозный. Погибли и пострадали, в том числе, граждане Азербайджана. До сих пор от официальных структур России не последовало ни извинений, ни внятных объяснений. Такое молчание воспринимается как пренебрежение к человеческой жизни и достоинству граждан дружественного государства. Русская община Азербайджана призывает к объективному и прозрачному расследованию произошедшего в Екатеринбурге. Мы убеждены, что гласность, справедливость и уважение к человеческой жизни должны стать основой для преодоления кризиса и укрепления связей между нашими народами".

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Версия на английском языке Russian community of Azerbaijan condemns brutal treatment of Azerbaijanis by Russian security forces
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rus icması Yekaterinburqda güc strukturlarının qəddarlığını qətiyyətlə pisləyib

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