Русиф Гусейнов: Развитие сотрудничества с Узбекистаном откроет много возможностей для Азербайджана

Развитие сотрудничества и связей с Узбекистаном, обладающим огромным потенциалом в регионе Центральной Азии, откроет для Азербайджана очень много возможностей.

Развитие сотрудничества и связей с Узбекистаном, обладающим огромным потенциалом в регионе Центральной Азии, откроет для Азербайджана очень много возможностей.

Как передает Report, об этом заявил соучредитель и директор Бакинского аналитического центра им. Топчубашова Русиф Гусейнов в ходе мероприятия "Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" в Баку.

Он подчеркнул, что на данный момент Азербайджан уделяет особе внимание развитию отношений с тюркскими государствами.

"Азербайджан стремится позиционировать себя не только как каспийское или кавказское государство, но и мостом в Центральную Азию. Это является четким сигналом западным державам",- сказал он.

Гусейнов отметил, что для Азербайджана также важно выстраивать хорошие двусторонние отношения с братскими государствами.

"В этом контексте взаимные визиты президентов Азербайджана и Узбекистана укрепляют союз",- добавил он.

Отметим, мероприятие "Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" организовано совместно азербайджанским Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.