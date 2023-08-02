Румынский политолог: Азербайджан – важный региональный игрок от Черного моря до Ближнего Востока

Азербайджан является важным региональным игроком от Черного моря до Ближнего Востока. И реализация значимых региональных проектов между Баку и Бухарестом в области энергетики способствует сближению и взаимной выгоде.
Об этом Report заявил румынский политический аналитик Михай Исак.
Речь, прежде всего, идет о планах по реализации проекта, предусматривающего передачу "зеленой энергии" из Каспийского региона в Европу, в котором помимо Азербайджана и Румынии также участвуют Грузия и Венгрия.
По его словам, Румыния в течение многих лет пыталась наладить стратегическое партнерство с Баку: "Многие в Бухаресте хотели бы распространить такого рода сотрудничество на экономическую, социальную, политическую и культурную сферы".
Политолог также добавил, что Румыния надеется привлечь больше инвестиций из Азербайджана и считает Баку воротами Центральной Азии.
"Между Румынией и Азербайджаном нет никаких проблем, и у нас есть общие геополитические друзья, такие как Турция и Израиль. Баку также может сыграть решающую роль в отношениях между ЕС и Центральной Азией, в том числе в энергетической сфере", - сказал М. Исак.
Эксперт отметил, что Баку также нужны хорошие отношения со странами ЕС, большинство из которых также являются членами НАТО.
"Стратегическое партнерство Баку-Анкара хорошо изучено в дипломатических кругах ЕС и является доказательством того, что Азербайджан является важным региональным игроком от Черного Моря до Ближнего Востока и Центральной Азии", - заключил Михай Исак.