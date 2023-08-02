Румынский политолог: Азербайджан – важный региональный игрок от Черного моря до Ближнего Востока

Азербайджан является важным региональным игроком от Черного моря до Ближнего Востока.

Азербайджан является важным региональным игроком от Черного моря до Ближнего Востока. И реализация значимых региональных проектов между Баку и Бухарестом в области энергетики способствует сближению и взаимной выгоде.

Об этом Report заявил румынский политический аналитик Михай Исак.

Речь, прежде всего, идет о планах по реализации проекта, предусматривающего передачу "зеленой энергии" из Каспийского региона в Европу, в котором помимо Азербайджана и Румынии также участвуют Грузия и Венгрия.

По его словам, Румыния в течение многих лет пыталась наладить стратегическое партнерство с Баку: "Многие в Бухаресте хотели бы распространить такого рода сотрудничество на экономическую, социальную, политическую и культурную сферы".

Политолог также добавил, что Румыния надеется привлечь больше инвестиций из Азербайджана и считает Баку воротами Центральной Азии.

"Между Румынией и Азербайджаном нет никаких проблем, и у нас есть общие геополитические друзья, такие как Турция и Израиль. Баку также может сыграть решающую роль в отношениях между ЕС и Центральной Азией, в том числе в энергетической сфере", - сказал М. Исак.

Эксперт отметил, что Баку также нужны хорошие отношения со странами ЕС, большинство из которых также являются членами НАТО.

"Стратегическое партнерство Баку-Анкара хорошо изучено в дипломатических кругах ЕС и является доказательством того, что Азербайджан является важным региональным игроком от Черного Моря до Ближнего Востока и Центральной Азии", - заключил Михай Исак.