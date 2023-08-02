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Румынский политолог: Азербайджан – важный региональный игрок от Черного моря до Ближнего Востока

Румынский политолог: Азербайджан – важный региональный игрок от Черного моря до Ближнего Востока Азербайджан является важным региональным игроком от Черного моря до Ближнего Востока.
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 13:45
Румынский политолог: Азербайджан – важный региональный игрок от Черного моря до Ближнего Востока

Азербайджан является важным региональным игроком от Черного моря до Ближнего Востока. И реализация значимых региональных проектов между Баку и Бухарестом в области энергетики способствует сближению и взаимной выгоде.

Об этом Report заявил румынский политический аналитик Михай Исак.

Речь, прежде всего, идет о планах по реализации проекта, предусматривающего передачу "зеленой энергии" из Каспийского региона в Европу, в котором помимо Азербайджана и Румынии также участвуют Грузия и Венгрия.

По его словам, Румыния в течение многих лет пыталась наладить стратегическое партнерство с Баку: "Многие в Бухаресте хотели бы распространить такого рода сотрудничество на экономическую, социальную, политическую и культурную сферы".

Политолог также добавил, что Румыния надеется привлечь больше инвестиций из Азербайджана и считает Баку воротами Центральной Азии.

"Между Румынией и Азербайджаном нет никаких проблем, и у нас есть общие геополитические друзья, такие как Турция и Израиль. Баку также может сыграть решающую роль в отношениях между ЕС и Центральной Азией, в том числе в энергетической сфере", - сказал М. Исак.

Эксперт отметил, что Баку также нужны хорошие отношения со странами ЕС, большинство из которых также являются членами НАТО.

"Стратегическое партнерство Баку-Анкара хорошо изучено в дипломатических кругах ЕС и является доказательством того, что Азербайджан является важным региональным игроком от Черного Моря до Ближнего Востока и Центральной Азии", - заключил Михай Исак.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyalı politoloq: “Azərbaycan Qara dənizdən Yaxın Şərqə qədər vacib regional oyunçudur”

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