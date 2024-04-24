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Румынский эксперт: Нынешние шаги Азербайджана - важные сигналы для ЕС

Румынский эксперт: Нынешние шаги Азербайджана - важные сигналы для ЕС
Внешняя политика
24 апреля 2024 г. 12:03
Румынский эксперт: Нынешние шаги Азербайджана - важные сигналы для ЕС

Нынешние шаги Азербайджана представляют собой весьма важные сигналы для Европейского союза (ЕС).

Об этом Report заявил руководитель румынского Центра по предотвращению конфликтов и раннего предупреждения Юлиан Чифу.

Он отметил, что председательство Азербайджана, нефтедобывающей страны, на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) имеет важное значение.

"COP29 показывает, что Азербайджан принял один из основных посылов и политику ЕС. Борьба с глобальным потеплением и изменением климата является для ЕС важным и приоритетным вопросом. Поэтому нынешние шаги Азербайджана представляют собой весьма важные сигналы для ЕС", - сказал Чифу.

По его мнению, шаги Азербайджана, являющегося нефтяной страной, в направлении инвестирования в "зеленую энергетику" и борьбы с глобальным потеплением повышают авторитет страны: "Нефтяные страны присоединяются к борьбе с глобальным потеплением, и мы приветствуем эти шаги", - добавил он.

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Версия на английском языке Romanian analyst: ‘Azerbaijan's current steps are very important signals for EU’
Версия на азербайджанском языке Rumıniyalı ekspert: Azərbaycanın hazırkı addımları Avropa İttifaqı üçün çox vacib siqnallardır

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